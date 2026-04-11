Rinnovo Spalletti Juve presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico Il retroscena

Il contratto del tecnico della squadra bianconera è stato recentemente rinnovato e include un bonus legato alla conquista dello scudetto. La trattativa si è conclusa con l’aggiunta di questa clausola, che premia il successo in campionato. La notizia è stata confermata attraverso fonti vicine alla società, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulla durata dell’accordo.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico bianconero. Il retroscena e i dettagli. La Juve blinda il proprio futuro e riparte ufficialmente da Luciano Spalletti. Il tecnico ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2028, un accordo che rappresenta un progetto a lungo termine per riportare il club ai vertici nazionali ed europei. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il nuovo contratto prevede un ingaggio da 5,5 milioni a stagione, che con i bonus può superare i 6 milioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, è stato inserito anche un premio scudetto da un milione di euro, segnale delle ambizioni sostenute dalla proprietà.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico. Il retroscena Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia: ecco quando potrebbe arrivare il rinnovo del contratto del tecnico toscanodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia nell’allenatore bianconero: ecco quando potrebbe arrivare il prolungamento del suo... Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia: ecco quando potrebbe arrivare il rinnovo del contratto tecnico toscanodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia nell’allenatore bianconero: ecco quando potrebbe arrivare il prolungamento del suo...