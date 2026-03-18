Cremonese lettera d’addio emozionante di Davide Nicola | Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo – FOTO

Davide Nicola ha scritto una lettera d’addio alla Cremonese, esprimendo sentimenti di emozione e rammarico per la conclusione anticipata della sua esperienza come allenatore del club lombardo. Nel testo, Nicola dichiara di lasciare con la convinzione che, insieme alla squadra, si poteva raggiungere un obiettivo condiviso. La comunicazione è stata resa pubblica con una foto allegata.