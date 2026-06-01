Falso allarme ebola a Cagliari | test negativo paziente del Congo non in pericolo

Il test sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo è risultato negativo. Era stato segnalato un sospetto di Ebola, ma ora si conferma che non si tratta di un caso reale. La persona non è in pericolo e non rappresenta una minaccia per la salute pubblica. La notizia ha fatto scattare un allarme, poi rientrato con l’esito negativo del test.

Rientra l'allarme per il caso sospetto di Ebola in Sardegna: è risultato negativo il test del paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo. L'esito dell'esame eseguito all'Istituto Spallanzani di Roma è stato reso noto dal ministero della Salute in una nota in cui è stato ribadito che "il rischio in Italia resta molto basso". La Regione Sardegna ha assicurato che resta "in contatto con le autorità sanitarie locali e nazionali" e ha ringraziato "il Ministero della Salute e tutte le istituzioni coinvolte, gli operatori socio sanitari, le forze dell'ordine e la Protezione civile". "In Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a Morning News su Canale 5, "il rischio di contagio veramente è irrisorio, però dobbiamo lavorare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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