Ebola test negativo per paziente rientrato in Sardegna dal Congo
Il test per Ebola sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Dopo alcune ore di attesa, il ministero della Salute ha comunicato l’esito. Il paziente aveva presentato sintomi sospetti al suo rientro e era stato sottoposto a controlli. Nessun caso di Ebola è stato confermato.
Un altro risultato negativo. Dopo poche ore d’attesta, di prima mattina il ministero della Salute fa sapere che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, che presentava dei sintomi sospetti, è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Nella giornata di ieri l’uomo, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. Il Ministero, che resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna, conferma che il rischio Ebola “in Italia resta molto basso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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