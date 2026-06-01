Ebola test negativo per paziente rientrato in Sardegna dal Congo | cosa dicono gli esperti su allarme e sorveglianza in Italia

Un paziente tornato in Sardegna dal Congo ha ricevuto esito negativo al test per Ebola. Gli esperti spiegano che i sintomi sospetti in persone provenienti dall’area sono frequenti e spesso riconducibili ad altre malattie infettive, come la malaria. La sorveglianza rimane attiva, e si continua a monitorare la situazione senza allarmi. Il risultato negativo ridimensiona temporaneamente il rischio di diffusione del virus tra i rientrati.

(Adnkronos) – Il test negativo al virus dell'Ebola per il paziente rientrato in Italia, in Sardegna, dal Congo? "Le persone che provengono da quell'area possono avere sintomi sospetti con un’alta probabilità, legati a tante malattie infettive – malaria compresa – che si presenti nella zona. Bene che scatti l’allarme perché è segno che la sorveglianza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ebola, test negativo per il paziente rientrato dal Congo: nessun caso confermato in Italia

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