Falò luminarie e cerimonie tradizionali | dalla Regione 120mila euro per i rituali festivi legati al fuoco
La Regione Puglia ha stanziato 120.000 euro per finanziare i rituali festivi legati al fuoco, come falò, luminarie e cerimonie tradizionali che si svolgono nel territorio regionale.
La Regione Puglia destina 120.000 euro al sostegno dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul territorio regionale. Con la determina dirigenziale n. 001392026, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha approvato il bando 2026 per l'erogazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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