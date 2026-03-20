In un parco della zona, si svolge la terza edizione del “Falò di San Giuseppe”, organizzata dalla Pro Loco di Santa Lucia. La serata vede persone di diversi quartieri radunate intorno al fuoco, in un momento di socialità e tradizione. La festa dei papà, anche se celebrata in un giorno diverso, si unisce alla tradizione del falò, che richiama il rito popolare e la convivialità.

Quartieri in festa per la festa dei papà, anche se con data posticipata. Domani, la Pro Loco di Santa Lucia organizza la terza edizione del “ Falò di San Giuseppe ”. Appuntamento al parco di via Duranti, a partire dalle 16.30. "Oggi come ieri la festa di San Giuseppe, protettore dei falegnami e giorno in cui si festeggia anche la festa del papà - spiega Maria Patrizia Casciarri, responsabile cultura Pro Loco Santa Lucia - sarà arricchita da luminarie e da un grande fuoco, la cui accensione segna il passaggio benaugurante dall’inverno alla primavera. La Pro Loco di Santa Lucia propone una serata magica tra fuoco, musica e sapori della nostra terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I falò di San Giuseppe Tutti intorno al fuoco. Tradizione e socialità si ritrovano al parco

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