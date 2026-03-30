La dea bendata bacia Scafati | vinti 120mila euro al Lotto

Nell’ultima estrazione del Lotto, la regione Campania è risultata la più fortunata, con un premio di 120 mila euro vinto nella città di Scafati, in provincia di Salerno. La vincita è stata registrata in questa località, confermando la presenza di un grande colpo di fortuna in quella zona. La notizia ha attirato l’attenzione locale e ha suscitato curiosità tra i residenti.

E’ stata la Campania la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto. La dea bendata ha baciato anche la città di Scafati, in provincia di Salerno. Con una giocata, effettuata presso la ricevitoria di piazza Vittorio Veneto, di appena 1 euro sui numeri 15-17-21-29 per la ruota Nazionale, un fortunato giocatore si è messo in tasca 120 mila euro. A Mugnano di Napoli, con una giocata di appena 1,50 euro – segnala Agimeg – sui numeri 1-4-11-53 per la ruota di Bari, è stata centrata una vincita da 180.000 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la ricevitoria di via San Lorenzo. Si tratta della settima vincita al Lotto più alta dell’anno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La dea bendata bacia Scafati: vinti 120mila euro al Lotto Articoli correlati La dea bendata bacia Monza: vinti 22500 euro al LottoNuova fortunata vincita a Monza in una giornata, quella di ieri 26 marzo, che ha visto i giocatori lombardi portarsi a casa ben 102mila e 848 euro... Leggi anche: Lotto, la dea bendata bacia il casertano: vinti 50.000 euro