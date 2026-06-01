Un rappresentante ha commentato che la normativa sulla caccia è basata sul buon senso, sottolineando che non ha senso praticare la caccia in spiaggia. La discussione si riferisce all’emendamento 6, che riguarda le regole di caccia e le aree consentite. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui contenuti specifici dell’emendamento.

Fallucchi precisa: "La norma sulla caccia è di buon senso, cosa c'entra la caccia in spiaggia?" EMENDAMENTO 6.71: UNA NORMA DI BUON SENSO PER IL TERRITORIO, NON LA “CACCIA IN SPIAGGIA” In questi giorni si è molto discusso dell’emendamento 6.71 da me presentato e approvato in Commissione. Come spesso accade, però, il dibattito si è concentrato più sugli slogan che sul contenuto reale della norma. Desidero essere molto chiara: l’emendamento porta la mia firma e ne rivendico pienamente le finalità. Da sempre sostengo il valore della caccia praticata nel rispetto delle leggi, delle regole e dell’ambiente. Allo stesso tempo, da garganica e... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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