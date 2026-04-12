Cane libero in spiaggia la protesta di Barbara | Maxi multa per pochi minuti Bastava un po’ di buon senso

Una spiaggia deserta questa mattina ha fatto da sfondo a una protesta di una cittadina, che ha criticato una multa ricevuta per aver lasciato il proprio cane libero per alcuni minuti. La donna ha commentato che sarebbe bastato un po’ di buon senso per evitare la sanzione, che ha definito eccessiva. La scena si è svolta in un momento di relax, con un cane di taglia media che correva e si fermava sulla battigia.

Pesaro, 12 aprile 2026 – Spiaggia deserta. Un cane di taglia media corre per pochi metri sulla battigia, poi si ferma. Subito richiamato, torna indietro. Una scena semplice, quotidiana. È da qui che parte la lettera di protesta arrivata in redazione, firmata dall’avvocato Barbara Molaschi, turista a Pesaro per qualche giorno. La donna, che vive a Milano, racconta quanto accaduto i primi di marzo, in una mattina fredda, su una spiaggia “letteralmente deserta” nella zona di Levante, alla foce del torrente Genica. Con lei la cagnolina, descritta come “docile e ubbidiente”, inizialmente al guinzaglio e poi lasciata libera “per pochi minuti”, dopo essersi assicurata che non ci fosse nessuno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane libero in spiaggia, la protesta di Barbara: “Maxi multa per pochi minuti. Bastava un po’ di buon senso” Nel vivo i lavori per il parcheggio scambiatore, pronto per Pasqua. Si raggiungerà la spiaggia in pochi minutiSituato in prossimità del cimitero capoluogo con oltre 400 nuovi posti auto diventerà anche un punto strategico verso il lungomare di Ponente grazie... Leggi anche: Irregolarità nell'allevamento di cuccioli di cane, scatta il blitz: denuncia e maxi multa