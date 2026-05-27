Se passa la nuova legge sulla caccia si potrà sparare in spiaggia | la denuncia delle associazioni animaliste

Notizia in breve

Un emendamento approvato in commissione al Senato permette di autorizzare la caccia nel demanio marittimo. La proposta prevede che si possa sparare in spiaggia, modificando le regole attuali. Le associazioni animaliste hanno denunciato questa possibilità, evidenziando i rischi e le conseguenze di tale decisione. La misura riguarda specificamente le aree demaniali marittime, dove in passato la caccia era vietata o regolamentata in modo più restrittivo.