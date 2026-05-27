Se passa la nuova legge sulla caccia si potrà sparare in spiaggia | la denuncia delle associazioni animaliste
Un emendamento approvato in commissione al Senato permette di autorizzare la caccia nel demanio marittimo. La proposta prevede che si possa sparare in spiaggia, modificando le regole attuali. Le associazioni animaliste hanno denunciato questa possibilità, evidenziando i rischi e le conseguenze di tale decisione. La misura riguarda specificamente le aree demaniali marittime, dove in passato la caccia era vietata o regolamentata in modo più restrittivo.
Approvato in commissione al Senato l’emendamento 6.71 che consentirebbe la caccia nel demanio marittimo. Lav. "Se il DDL dovesse essere approvato, l’estate del 2026 potrebbe essere ricordata come l’ultima nella quale i bagnanti hanno potuto godere del mare e delle spiagge in sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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