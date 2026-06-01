Falesia di Baone dopo oltre cinque anni si sblocca il recupero | al via i lavori per la riapertura
Dopo oltre cinque anni, sono iniziati i lavori per il recupero della falesia di Baone, che era stata chiusa a causa di un crollo. Sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie per intervenire sulla parete di arrampicata delle Placche di Baone, ad Arco. I lavori mirano alla riapertura della zona, che era rimasta inaccessibile dall'incidente. La ripresa degli interventi ha segnato la fine di un lungo periodo di attesa.
La lunga attesa è finalmente terminata. A più di cinque anni dal crollo che aveva reso inaccessibile una delle pareti di arrampicata più conosciute dell'Alto Garda, arrivano le autorizzazioni necessarie per intervenire sulla falesia delle Placche di Baone, ad Arco. L'amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Dopo oltre 20 anni si rifà la Sp Tolemaide, al via i lavori sul primo tratto: cantiere da 1,3 milioniDopo più di vent’anni, si riprendono i lavori sulla strada provinciale 136 ‘Tolemaide’.
Giancola, crollo Falesia: al via i lavori di messa in sicurezza. Chiuso tratto litoraneaA Brindisi, i lavori di messa in sicurezza sono stati avviati dopo il crollo di una falesia in località Giancola–Torre Testa.