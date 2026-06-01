Falesia di Baone dopo oltre cinque anni si sblocca il recupero | al via i lavori per la riapertura

Notizia in breve

Dopo oltre cinque anni, sono iniziati i lavori per il recupero della falesia di Baone, che era stata chiusa a causa di un crollo. Sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie per intervenire sulla parete di arrampicata delle Placche di Baone, ad Arco. I lavori mirano alla riapertura della zona, che era rimasta inaccessibile dall'incidente. La ripresa degli interventi ha segnato la fine di un lungo periodo di attesa.