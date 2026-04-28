Giancola crollo Falesia | al via i lavori di messa in sicurezza Chiuso tratto litoranea

A Brindisi, i lavori di messa in sicurezza sono stati avviati dopo il crollo di una falesia in località Giancola–Torre Testa. La frana ha interessato il tratto di via lungo la ex strada provinciale 41, portando alla chiusura temporanea di questa arteria stradale. La decisione di intervenire è stata presa in seguito all’erosione progressiva che minacciava l’incolumità di residenti e visitatori.

BRINDISI - Il fenomeno erosivo in progressione del tratto di falesia in località Giancola–Torre Testa, lungo la ex strada provinciale 41 ha portato alla determinazione di adottare misure contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica e dei privati cittadini e con ordinanza del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Statale 100, tratto Mottola-San Basilio: autorizzazione paesaggistica per i lavori di messa in sicurezza Regione PugliaDi seguito la comunicazione della Regione Puglia: Approvato il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per il completamento... Salerno, maltempo: Porto Masuccio chiuso ai pedoni, massima attenzione sulla litoranea per garantire la sicurezza.Salerno, Maltempo e Porto Masuccio: Una Città Sotto Allerta Salerno ha chiuso al transito pedonale il Porto Masuccio a causa del maltempo che ha...