Falco | ‘Serve una nuova Rambla dalla Reggia al Monumento
Un esperto propone di realizzare una nuova Rambla che colleghi la Reggia al Monumento, coinvolgendo via Ferrante e via San Carlo. L’obiettivo è modificare l’aspetto di queste strade, rendendole più funzionali e attrattive. Si discute anche della mancanza di strumenti tecnologici necessari per garantire la sicurezza durante la movida, come telecamere e sistemi di sorveglianza avanzati. Questi interventi sono considerati fondamentali per migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area.
? Punti chiave Come cambierebbe il volto di via Ferrante e via San Carlo?. Quali strumenti tecnologici mancano per rendere sicura la movida?. Chi dovrebbe coordinare le forze dell'ordine per evitare il caos?. Perché l'attuale gestione viene accusata di colpevolizzare i giovani professionisti?.? In Breve Integrazione via Ferrante e via San Carlo nell'area di svago proposta.. Sinergia tra polizia municipale, carabinieri e forze dell'ordine per il controllo.. Utilizzo sistematico della videosorveglianza già installata sul territorio casertano.. Sviluppo economico tramite flussi turistici tra Reggia e Monumento ai Caduti.. Paolo Falco propone una nuova Rambla per la movida di Caserta: dalla Reggia al Monumento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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