Dalla trincea della lotta al Covid a un Manifesto per una nuova visione del Ssn Vaia | Serve una scossa

Dopo aver combattuto in prima linea contro la pandemia, un professionista del settore sanitario ha deciso di condividere un documento che propone una nuova prospettiva per il Sistema sanitario nazionale e il welfare. L'obiettivo è avviare un confronto sulle future strategie e politiche da adottare per migliorare i servizi e le strutture presenti nel Paese. La proposta arriva in un momento in cui si riflette sulle modalità di risposta alle emergenze e sulla sostenibilità del sistema sanitario.

(Adnkronos) – Dalla trincea della lotta al Covid a un 'Manifesto' per una nuova visione della sanità e del welfare del Paese. Dal 2000 al 2025 il professor Francesco Vaia è stato tra i protagonisti della sanità del Paese. Dalla trincea della lotta al Covid, come direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, è stato tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Confartigianato, consegnato al Comune il Piano "Terni 2026": "La città consuma sé stessa. Serve una nuova visione strategica"L'analisi di Confartigianato Imprese Terni presentata agli Assessori Gabriele Ghione e Tiziana Laudadio. Popolazione sempre più anziana in Romagna. Legacoop: "Sistema sotto stress, serve una nuova visione"Torna al centro dell'attenzione il dibattito sull’andamento demografico negativo in Romagna.