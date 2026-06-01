Falchetto d' oro scatta il conto alla rovescia per la consegna delle civiche benemerenze

Notizia in breve

Domani, 2 giugno, si terrà a Falconara la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, a seguito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio, dopo le celebrazioni mattutine. È previsto il riconoscimento di cittadini e associazioni che si sono distinti in vari settori. La consegna delle benemerenze rappresenta il momento conclusivo di una giornata dedicata alle celebrazioni ufficiali.