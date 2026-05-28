Civiche benemerenze a Falconara l' elenco dei premiati con il Falchetto d' Oro

FALCONARA MARITTIMA - Si svolgerà lunedì 2 giugno, a partire dalle 17.30, la cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine promossa dal Comune di Falconara in occasione della Festa della Repubblica."Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale"L’iniziativa sarà un momento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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