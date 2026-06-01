Factorcoop mette a segno un bilancio record e si trasforma in fintech
Factorcoop ha registrato un utile di 2,34 milioni di euro nel 2025, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. La società, che si occupa di factoring e appartiene alle principali cooperative di consumatori italiane, ha così concluso il bilancio annuale con un risultato record. Con questa performance, l’azienda si sta trasformando in una fintech, ampliando le proprie attività nel settore finanziario digitale.
FACTORCOOP, la società di factoring detenuta dalle maggiori Coop di consumatori italiane, chiude il 2025 con utili per 2,34 milioni, in crescita del 3%. Uno dei migliori degli ultimi 20 anni, ottenuto mantenendo stabili le coperture sul rischio di credito e con un incremento rilevante del fondo accantonamenti, pari a 1,6 milioni. Dopo questo successo, per il 2026 una nuova sfida: entrare nell’universo delle fintech, le società che utilizzano tecnologie digitali avanzate per fornire servizi finanziari. Intelligenza artificiale, criptovalute, blockchain, euro digitale sono alcune delle trasformazioni tecnologiche che stanno ridisegnando il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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