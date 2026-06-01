factorcoop mette a segno un bilancio record e si trasforma in fintech

Notizia in breve

Factorcoop ha registrato un utile di 2,34 milioni di euro nel 2025, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. La società, che si occupa di factoring e appartiene alle principali cooperative di consumatori italiane, ha così concluso il bilancio annuale con un risultato record. Con questa performance, l’azienda si sta trasformando in una fintech, ampliando le proprie attività nel settore finanziario digitale.