Acmar compie 75 anni e si mette alle spalle la crisi | bilancio da record per la cooperativa ravennate
La cooperativa ravennate ha celebrato il suo 75° anniversario con l’approvazione del bilancio 2025 durante un’assemblea svoltasi questa mattina all’Hotel Mattei. È stato annunciato un bilancio da record, con un risultato positivo che segna il superamento della crisi precedente. Tra gli ospiti presenti, il presidente del Terminal container Ravenna, membro del gruppo Sapir, ha partecipato ringraziando per l’invito.
Questa mattina, all'Hotel Mattei, si è svolta l'Assemblea di approvazione del Bilancio 2025 della Cooperativa Acmar giunta al 75esimo anno di esercizio; tra gli ospiti il presidente del Terminal container Ravenna (gruppo Sapir) Giannantonio Mingozzi che, ringraziando per l'invito il presidente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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