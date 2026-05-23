Acmar compie 75 anni e si mette alle spalle la crisi | bilancio da record per la cooperativa ravennate

Notizia in breve

La cooperativa ravennate ha celebrato il suo 75° anniversario con l’approvazione del bilancio 2025 durante un’assemblea svoltasi questa mattina all’Hotel Mattei. È stato annunciato un bilancio da record, con un risultato positivo che segna il superamento della crisi precedente. Tra gli ospiti presenti, il presidente del Terminal container Ravenna, membro del gruppo Sapir, ha partecipato ringraziando per l’invito.