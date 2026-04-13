Fintech Media Advertising ha annunciato di essere diventata sponsor ufficiale del team Honda LCR per la stagione 2026 del Campionato del Mondo MotoGP™. La collaborazione coinvolge anche il pilota Johann Zarco e fa parte di una strategia che mira a rafforzare la presenza del marchio nel mondo dello sport motoristico. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa pubblicato in data 13 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG, 13 aprile 2026 PRNewswire — Fintech Media Advertising annuncia la sua sponsorizzazione ufficiale nel Campionato del Mondo MotoGP™, collaborando con il team Honda LCR e il pilota Johann Zarco per la stagione 2026. Questa partnership strategica rappresenta un passo significativo nell’espansione globale dell’azienda e rafforza il suo posizionamento come piattaforma infrastrutturale tecnologica per il settore degli investimenti alternativi. Attraverso questa collaborazione, Fintech Media Advertising otterrà visibilità internazionale in uno degli ambienti più prestigiosi e ad alte prestazioni dello sport globale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fintech Media Advertising diventa sponsor ufficiale del team Honda LCR, rafforzando la propria posizione come piattaforma globale di infrastruttura fintech

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