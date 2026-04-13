Fintech Media Advertising diventa sponsor ufficiale del team Honda LCR rafforzando la propria posizione come piattaforma globale di infrastruttura fintech
Fintech Media Advertising ha annunciato di essere diventata sponsor ufficiale del team Honda LCR per la stagione 2026 del Campionato del Mondo MotoGP™. La collaborazione coinvolge anche il pilota Johann Zarco e fa parte di una strategia che mira a rafforzare la presenza del marchio nel mondo dello sport motoristico. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa pubblicato in data 13 aprile 2026.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG, 13 aprile 2026 PRNewswire — Fintech Media Advertising annuncia la sua sponsorizzazione ufficiale nel Campionato del Mondo MotoGP™, collaborando con il team Honda LCR e il pilota Johann Zarco per la stagione 2026. Questa partnership strategica rappresenta un passo significativo nell’espansione globale dell’azienda e rafforza il suo posizionamento come piattaforma infrastrutturale tecnologica per il settore degli investimenti alternativi. Attraverso questa collaborazione, Fintech Media Advertising otterrà visibilità internazionale in uno degli ambienti più prestigiosi e ad alte prestazioni dello sport globale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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