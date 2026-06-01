Fa il bagno nel Ticino | disperso Si cerca un 23enne residente in Puglia

Un giovane di 23 anni, di nazionalità marocchina e residente a Foggia, è scomparso nel fiume Ticino. Si trovava in città da circa dieci giorni presso una cugina. È stato segnalato disperso dopo aver fatto il bagno nel fiume nel pomeriggio. Le ricerche sono in corso con unità di soccorso e forze dell’ordine. Finora non sono stati trovati segnali di lui.

È un ragazzo di 23 anni di nazionalità marocchina, residente a Foggia e in città da una decina di giorni ospite di una cugina, il bagnante disperso da questo pomeriggio nel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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