Incidente mortale a Mantova studentessa 19enne perde la vita nello scontro frontale con un camion

Questa mattina, lungo la strada statale 10 a Marcaria, si è verificato un incidente mortale. Una studentessa di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. La vettura e il mezzo pesante si sono scontrati frontalmente, causando la morte immediata della giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare.

Tragedia questa mattina, lunedì 25 maggio, lungo la strada statale 10 a Marcaria, nel Mantovano, dove una giovane di 19 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la sua auto e un camion. La vittima è Laura, studentessa dell’ultimo anno del liceo Carlo d’Arco di Mantova. La ragazza era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale di Mantova, la 19enne si sarebbe accorta del proprio errore e avrebbe tentato di sterzare verso destra per rientrare nella sua corsia. Ma in quel preciso istante, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva un camion che non ha potuto evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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