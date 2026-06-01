Nel fine settimana del 5-7 giugno, la Formula 1 si svolgerà a Montecarlo. Mercedes ha installato una nuova frizione e un software modificato per migliorare le partenze. Antonelli utilizzerà queste novità durante il GP, che si terrà tra le strade del Principato. La pista di Monaco è nota per le sue sfide e le partenze spesso critiche. La squadra spera che le modifiche possano ridurre i problemi riscontrati in passato.

Nel fine settimana del 5,6 e 7 giugno la Formula 1 sarà impegnata a Montecarlo, dove si disputerà il GP di Monaco. Al riguardo, è doveroso sottolineare come l’appuntamento del Principato possa rappresentare una vera e propria trappola per le Mercedes, sinora dominanti. Il team ha vinto tutti i 5 GP andati in scena tra Oceania, Estremo Oriente e Nord America, ma nel primo appuntamento sul Vecchio Continente la musica potrebbe cambiare. La trappola è rappresentata dal fatto che a Montecarlo è ormai diventato impossibile sorpassare in pista. Non è mai stato facile, beninteso, ma le dimensioni delle attuali F1 – più simili a quelle dei pick-up che a quelle di auto da corsa propriamente dette – hanno reso pressoché impossibile un compito già arduo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, per Mercedes Monaco sarà una trappola? Nuova frizione per Antonelli e diverso software per evitare le pessime partenze!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1: la soluzione di Mercedes per le partenze, Antonelli ha chiesto una modificaMercedes ha migliorato le partenze in Formula 1 con aggiornamenti software e modifiche tecniche.

Kimi e i segreti della Mercedes: frizione e software per una super partenza. E la Ferrari...Il team Mercedes ha apportato otto modifiche alla W17, concentrandosi su frizione e software per migliorare le partenze.

Temi più discussi: F1 | Scopriamo i nodi che si dovranno sciogliere in giugno: Aduo, rapporto di compressione e...; Mercedes – GP Monaco: Antonelli a Monte Carlo per la storia; Motore Mercedes F1 illegale, perché la nuova regola FIA cambia tutto dal 1° giugno; GP Monaco 2026: stop all'aerodinamica attiva, niente Macarena per la Ferrari.

Mercedes – GP Monaco: Antonelli a Monte Carlo per la storia Il pilota bolognese e leader del Mondiale ha la doppia occasione di infrangere record in quel del Principato. Ecco quali. #F1 #MonacoGP x.com

Fermata per Monaco F1, compagno di viaggio? reddit

F1 | Guai per Mercedes: serviranno mesi per capire a fondo il problema di affidabilità avuto in CanadaLa Mercedes avvisa che ci vorrà diverso tempo prima di poter comprendere cosa ha generato il problema di affidabilità avuto in Canada. f1ingenerale.com

Pillole di F1 | Allarme affidabilità per il motore Mercedes e il lavoro dietro le quinte Ferrari: le notizie del 31 maggioRussell tradito dal motore, ora Mercedes sa tutto. Spunta un retroscena sul lavoro tra Ferrari e Shell: le notizie di F1 di oggi, 31 maggio ... f1ingenerale.com