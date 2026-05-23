Il team Mercedes ha apportato otto modifiche alla W17, concentrandosi su frizione e software per migliorare le partenze. La Ferrari, invece, ha confermato gli aggiornamenti già implementati in precedenza. Nessun cambiamento è stato annunciato rispetto alle versioni precedenti delle vetture.

Chi si ferma è perduto. Per rispondere ai tanti aggiornamenti portati a Miami dai team avversari la Mercedes, leader assoluta di questo avvio stagionale con quattro successi su quattro GP disputati, si è presentata in Canada con un primo importante pacchetto di sviluppi aerodinamici e meccanici. "È un Mondiale che si deciderà soprattutto sugli aggiornamenti - ha ribadito ieri Kimi Antonelli - perché la curva di sviluppo delle vetture con questo nuovo regolamento è molto ripida e i nostri rivali a Miami si sono avvicinati parecchio, quindi dobbiamo rispondere". Le risposte sono arrivate puntuali grazie a un grande lavoro del team inglese su tutta la monoposto, condotto nel mese di stop di aprile e concluso tra Miami e Montreal, con otto modifiche apportate alla vettura: all’ala anteriore, al fondo e al retrotreno della W17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi e i segreti della Mercedes: frizione e software per una super partenza. E la Ferrari...

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