Mercedes ha migliorato le partenze in Formula 1 con aggiornamenti software e modifiche tecniche. Antonelli ha richiesto una modifica specifica per ottimizzare le procedure di avvio. La squadra ha implementato le novità per ridurre i problemi riscontrati durante le partenze e garantire una maggiore affidabilità nelle fasi iniziali delle gare.

La Mercedes ha risolto i recenti difetti in partenza introducendo importanti aggiornamenti software ma non solo. Secondo le indiscrezioni arrivate dal Canada sarebbero state introdotte anche modifiche mirate alla frizione di Antonelli. La Mercedes sembra ormai infermabile. In questo inizio di campionato la scuderia tedesca ha dominato in qualifica, ma ha faticato allo spegnimento dei semafori. Fino alla gara in Canada, la vettura non ha mai chiuso il primo giro al comando nonostante le pole position conquistate. Il problema ha penalizzato soprattutto Andrea Kimi Antonelli, che ha spesso perso posizioni cruciali. Le cause di questi scatti irregolari sono svariate. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - F1: la soluzione di Mercedes per le partenze, Antonelli ha chiesto una modifica

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