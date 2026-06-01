F1 GP Monaco 2026 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8
Il Gran Premio del Canada si è concluso e ora il campionato di Formula 1 si sposta nel Principato di Monaco. La gara si terrà nel circuito cittadino, con orari e programmazione da consultare su SKY e TV8. La copertura sarà disponibile in diretta streaming e in televisione, secondo le modalità abituali di ogni piattaforma. La data e l’orario esatti della corsa sono stati comunicati e saranno trasmessi secondo il calendario ufficiale.
Archiviato il Gran Premio del Canada, il Mondiale di Formula 1 si prepara a fare tappa nel Principato di Monaco. La prossima prova del campionato andrà infatti in scena nel weekend del 5-7 giugno, dopo una settimana di pausa rispetto all’appuntamento di Montreal, che oggi conclude il proprio programma con la gara. Il tracciato cittadino di Montecarlo misura 3,337 chilometri ed è uno dei circuiti più iconici della categoria. La sua prima apparizione nel calendario iridato risale al 1950, anno in cui Juan Manuel Fangio conquistò la vittoria al volante dell’Alfa Romeo. Nell’ultima edizione disputata, nel 2025, il successo è andato invece a Lando Norris con la McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it
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