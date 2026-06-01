F1 GP Monaco 2026 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Notizia in breve

Il Gran Premio del Canada si è concluso e ora il campionato di Formula 1 si sposta nel Principato di Monaco. La gara si terrà nel circuito cittadino, con orari e programmazione da consultare su SKY e TV8. La copertura sarà disponibile in diretta streaming e in televisione, secondo le modalità abituali di ogni piattaforma. La data e l’orario esatti della corsa sono stati comunicati e saranno trasmessi secondo il calendario ufficiale.