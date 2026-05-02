F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orari Sprint e qualifiche programma streaming guida TV8

Sabato 2 maggio segna la seconda giornata del fine settimana dedicato al Gran Premio di Miami, tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara si svolge sul circuito attorno all’Hard Rock Stadium, con le squadre e i piloti impegnati in qualifiche e sessioni Sprint. La programmazione prevede orari specifici per le dirette in TV e streaming, con approfondimenti disponibili sulla guida di TV8.

Sabato 2 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. LA DIRETTA LIVE DI SPRINT E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.00 E ALLE 22.00 Nel day-1 la McLaren ha fatto vedere, quando contava, le cose migliori. Il lavoro svolto dalla scuderia di Woking è stata rimarchevole e gli aggiornamenti sulla monoposto hanno permesso a Lando Norris di conquistare la pole-position per la Sprint che andrà in scena quest’oggi.🔗 Leggi su Oasport.it

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