Ex Omni petizione pubblica per le sorti della struttura

Notizia in breve

Un ex consigliere comunale ha lanciato una petizione pubblica e scritto una lettera ai commissari per chiedere una revisione e una valorizzazione dell’ex Omni di Viale Beneduce. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e spingere le autorità a intervenire sulla gestione dell’immobile, considerato uno degli edifici pubblici più strategici della città. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le iniziative puntano a sensibilizzare sulla questione.