Ex Omni petizione pubblica per le sorti della struttura
Un ex consigliere comunale ha lanciato una petizione pubblica e scritto una lettera ai commissari per chiedere una revisione e una valorizzazione dell’ex Omni di Viale Beneduce. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e spingere le autorità a intervenire sulla gestione dell’immobile, considerato uno degli edifici pubblici più strategici della città. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma le iniziative puntano a sensibilizzare sulla questione.
Lettera ai commissari e proposta di petizione.Sono le iniziative messe in camp dall’ex consigliere comunale Maurizio Del Rosso, per la revisione e valorizzazione funzionale dell’ex ONMI di Viale Beneduce, uno degli immobili pubblici più strategici della città. “La proposta parte dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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