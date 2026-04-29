Preoccupazione dei sindacati per le sorti del mercato ittico | La nuova struttura è inadeguata rischi per il settore

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo al trasferimento del mercato ittico di Pescara dalla banchina nord alla banchina sud, nell’area dell’ex biglietteria Tiziano, deciso dall’amministrazione comunale. La nuova struttura è considerata inadeguata, e i rappresentanti dei lavoratori temono possibili rischi per il settore. La mobilitazione dei marittimi e degli armatori è stata sostenuta pubblicamente, evidenziando la contrarietà alla decisione presa.

“Forte preoccupazione e pieno sostegno alla mobilitazione dei marittimi e degli armatori di Pescara contro il trasferimento del mercato ittico dalla banchina nord alla banchina sud, nell’area dell’ex biglietteria Tiziano, come disposto dall’amministrazione comunale”. A esprimerla sono Flai Cgil.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L’assessore regionale Mammi al Mercato ittico: al centro la sistemazione della struttura e nuovi finanziamentiIl Mercato ittico di Cesenatico come presidio economico, produttivo e identitario della città e dell’intera marineria romagnola. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riorganizzazione Nestlé, 185 dipendenti a rischio: Chiediamo chiarezza; Tim Digital Hub: riorganizzazione o confinamento?; Sindacati in allerta: Vanno garantiti i posti di lavoro e l’autonomia; Electrolux, cresce la preoccupazione per il futuro degli stabilimenti. Sindacati, preoccupazione per le sorti del mercato ittico di PescaraForte preoccupazione e pieno sostegno alla mobilitazione dei marittimi e degli armatori di Pescara contro il trasferimento del mercato ittico dalla banchina nord alla banchina sud, nell'area dell'ex ... ansa.it Sindacati in allarme per i tagli Nestlé, ‘si dimostri davvero responsabile’Le segreterie di Fai-Flai-Uila, unitamente alla Rsu di Nestlé Assago, esprimono profonda preoccupazione per l'annuncio di un pesante piano di riorganizzazione aziendale che mette a rischio 185 posti ... ticinonotizie.it In Ticino cresce la preoccupazione per i rischi del rumore da traffico sulla salute - facebook.com facebook Appello dei vescovi all’Ue: «Intensificare l’impegno diplomatico per la pace» Conclusa a Cipro la plenaria di primavera della @ComeceEu. Nella dichiarazione adottata, la preoccupazione per quanti soffrono in Terra Santa, Libano, Iran e non solo x.com