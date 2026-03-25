EC-2 l' aereo giapponese che può cambiare le sorti della guerra

Un nuovo velivolo militare giapponese ha effettuato il suo primo volo di prova partendo dalla base di Gifu. Si tratta di un aereo denominato EC-2, considerato un esempio di avanzamento tecnologico nel settore aeronautico. La sua partenza si aggiunge a una serie di sviluppi nelle forze armate del paese, senza che siano state rese note tutte le caratteristiche del velivolo.

Quando il nuovo EC 2 giapponese ha lasciato la pista della base di Gifu per il suo primo volo, non era solo un aereo a decollare: era il simbolo di un salto tecnologico. Con il suo muso pronunciato e la forma che gli ha valso il soprannome di “brutto anatroccolo”, questo velivolo non è fatto per combattere in prima linea, ma per rendere invisibili i movimenti delle forze giapponesi. Radar nemici, comunicazioni satellitari, collegamenti elettronici: tutto ciò che rappresenta una minaccia può essere disturbato dall’EC 2, che opera a distanza, con precisione e sicurezza. Più che un caccia, più che un bombardiere, l’EC 2 è una macchina per “confondere il nemico”: un nuovo protagonista della guerra elettronica, dove le armi non sono bombe ma onde radio, e il controllo dello spettro elettnuovo ecromagnetico vale quanto il dominio dei cieli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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