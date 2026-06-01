Evitare lo spopolamento garantendo case e luoghi di socializzazione Arriva il bando da 7,5 milioni di Fondazione Cariverona

Da anconatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato un bando da 7,5 milioni di euro dalla Fondazione Cariverona per sostenere progetti che favoriscano la vita nei piccoli centri. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento offrendo abitazioni e spazi di socializzazione ai residenti. La misura mira a incentivare la permanenza dei giovani e a rivitalizzare le comunità più piccole, dove spesso il costo della casa rappresenta un ostacolo. La richiesta può essere presentata entro una data specifica.

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ANCONA – Restare, per molti giovani, non è più una scelta scontata. Non lo è nelle grandi città, dove il costo della casa divora stipendi e prospettive. Non lo è nelle province, dove la qualità della vita spesso esiste, ma non sempre basta a compensare la mancanza di servizi, connessioni, luoghi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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