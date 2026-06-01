Evitare lo spopolamento garantendo case e luoghi di socializzazione Arriva il bando da 7,5 milioni di Fondazione Cariverona

Notizia in breve

È stato pubblicato un bando da 7,5 milioni di euro dalla Fondazione Cariverona per sostenere progetti che favoriscano la vita nei piccoli centri. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento offrendo abitazioni e spazi di socializzazione ai residenti. La misura mira a incentivare la permanenza dei giovani e a rivitalizzare le comunità più piccole, dove spesso il costo della casa rappresenta un ostacolo. La richiesta può essere presentata entro una data specifica.