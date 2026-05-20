Montalbano Elicona prova a fermare lo spopolamento | arriva il bonus bebè da 500 euro per chi resta nel borgo
A Montalbano Elicona, un comune che affronta il problema dello spopolamento, è stato annunciato un bonus bebè di 500 euro destinato alle famiglie che decidono di rimanere nel borgo. Il contributo mira ad aiutare le famiglie nei primi mesi dopo la nascita di un bambino. La misura rappresenta anche un gesto simbolico e politico volto a contrastare l’abbandono dei piccoli centri abitati. La proposta è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.
Un contributo economico per aiutare le famiglie nei primi mesi dopo una nascita, ma anche un segnale politico e sociale contro lo spopolamento dei piccoli centri. A Montalbano Elicona il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento del bonus natalità “Benvenuto alla Vita”, una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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