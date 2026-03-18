Una guida alle botteghe in aree interne mostra come questi negozi rappresentino più di semplici punti vendita. Quando un negozio chiude in una borgata, gli abitanti sentono che qualcosa si perde, un pezzo di socialità e tradizione che va oltre il commercio. Questi luoghi di servizi sono spesso anche spazi di incontro e di relazione tra le persone del luogo.

Quando un negozio chiude in una borgata delle cosidette ’aree interne’ gli abitanti lo percepiscono come il venir meno di qualcosa che travalichi il semplice luogo dove acquistare qualcosa. E sorge l’interrogativo: qual è il valore nascosto delle botteghe di paese?. Un tema che, lo scorso sabato, è stato affrontato a Fosdinovo nel contesto della presentazione di una guida ai servizi e attività commerciali locali, redatta dal Comitato Idee per il Ripop insieme all’amministrazione comunale. "E’ una guida – spiega Benedetta Dadà presidente del Comitato – che nasce con l’obiettivo di prendere atto di quanti negozi di vicinato sono ancora presenti nel borgo di Fosdinovo e in alcune frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una guida alle botteghe. Luoghi di servizi e socialità contro lo spopolamento

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