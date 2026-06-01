Le dichiarazioni dei redditi del 2025 evidenziano una differenza significativa tra alcune categorie professionali e altre considerate a rischio evasione. Tra le più affidabili figurano i medici e i ristoratori, mentre altre professioni risultano più suscettibili a pratiche di evasione fiscale. I dati mostrano che alcune categorie hanno una maggiore propensione a nascondere redditi rispetto ad altre. La distinzione tra i diversi settori si riflette nei numeri ufficiali e nelle analisi delle dichiarazioni presentate.

Le ultime dichiarazioni dei redditi presentate, quelle relative all’anno 2025, mostrano una forte distanza tra le categorie professionali più affidabili dal Fisco ed altre considerate a maggiore rischio evasione. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze analizzati dal Sole 24 Ore, tra i contribuenti con i livelli più elevati di affidabilità fiscale figurano medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e professioni sanitarie. Sul fronte opposto si trovano invece ristoratori, venditori ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducente e concessionarie di automobili. Come funziona la pagella fiscale degli Isa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Evasione fiscale, dai medici ai ristoratori: quali categorie sono a maggiore rischio in Italia

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tutto molto bello, ma l'evasione fiscale la fanno pure gli studi di medici, professori che fanno ripetizioni, questa come volete combatterla? :) x.com

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