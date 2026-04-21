In pochi giorni, la sindaca di Genova è diventata un personaggio noto a livello internazionale, anche attraverso meme condivisi sui social media. Nel corso di interviste, ha affermato di essere madre, cattolica ed eterosessuale, sottolineando che giudicare una donna dal modo in cui si veste non ha alcun senso. Ha anche evidenziato che il problema principale dell’Italia è l’evasione fiscale, lasciando intendere che ci siano questioni più rilevanti da affrontare rispetto ai giudizi superficiali sulla vita privata.

In pochi giorni la sindaca di Genova è diventata un personaggio internazionale (e un meme). Mentre il mondo ne parla, e si domanda dove arriverà la sua corsa, a noi racconta tutto: dal salario minimo («che lavoro è quello che non ti permette nemmeno di pagare l’affitto?») a Gaza, dai colleghi della politica al padre che non c’è più.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Silvia Salis: «Per sminuire una donna guardano come si veste. Spoiler: non funziona. Sono madre, cattolica, eterosessuale. Ma il mio modello non è l’unico. Il problema dell'Italia è l'evasione fiscale»

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Va bene, pietà, abbiamo capito che Silvia Salis non escluderebbe di candidarsi contro Meloni, se proprio non ci fosse altra soluzione. Adesso possiamo, per favore, sapere che idea di mondo ha questa donna e cos’ha fatto di male per piacere così tanto alla g x.com