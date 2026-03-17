Pensioni 2027 novità e quali sono le categorie escluse dal mese in più per lasciare il lavoro

A partire dal 2027, per andare in pensione sarà necessario aver lavorato un mese in più rispetto alle attuali regole, mentre dal 2028 il requisito si alzerà ulteriormente. Sono state stabilite nuove normative che modificano i criteri di accesso alla pensione, con alcune categorie di lavoratori escluse da questa proroga. Le novità riguardano specifici settori e tipologie di contribuzione, mentre altre categorie restano fuori dalla misura.

L’Inps ha confermato importanti novità sulle pensioni nel 2027. Dal prossimo anno, in pratica, servirà lavorare un mese in più per andare in pensione e dal 2028 ne serviranno addirittura tre. Per l’assegno di vecchiaia sarà necessario avere raggiunto 67 anni e un mese di età. Ma ci sono eccezioni, che riguardano i lavori usuranti e gravosi. Pensioni 2027, quali sono le novità Perché servirà un mese in più per lasciare il lavoro Cosa serve per andare in pensione nel 2027 Quali sono le categorie escluse . 🔗 Leggi su Virgilio.it

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