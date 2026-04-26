Europei Under 23 di scherma a Cagliari | i risultati di oggi degli azzurri e tutti i replay

Oggi a Cagliari si sono svolti i secondi incontri dei Campionati Europei Under 23 di scherma, con la disputa delle gare individuali in tre specialità. Sono stati assegnati i titoli nelle rispettive categorie, con gli atleti italiani protagonisti in diverse round. La competizione continua con le altre fasi del torneo, e sono disponibili i replay delle gare di oggi.

Proseguono i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. La seconda giornata di oggi ha assegnato le medaglie per tre specialità individuali. La domenica sulle pedane sarde è statra dedicata alle prove individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. La nazionale italiana oggi ha schierato un contingente numeroso. Per la gara di spada maschile sono scesi in pedana Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Nel torneo di fioretto femminile i colori azzurri sono stati difesi da Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Matilde Molinari. Infine, per quanto riguarda la prova di sciabola femminile, hanno partecipato all’evento assalto Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica.🔗 Leggi su Sportface.it

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