Taekwondo 13 azzurri convocati per gli Europei 2026 di Monaco di Baviera

Dall’11 al 14 maggio si svolgeranno a Monaco di Baviera i Campionati Europei di taekwondo 2026. La Nazionale italiana sarà composta da 13 atleti, con Dell’Aquila e Alessio come principali rappresentanti. La convocazione ufficiale è stata annunciata nelle settimane scorse, e gli atleti si preparano per l’appuntamento continentale. L’evento vedrà la partecipazione di varie nazioni europee e si svolgerà nel mese di maggio.

Dell’Aquila e Alessio guidano la Nazionale italiana verso l’appuntamento continentale. Saranno 13 gli atleti convocati per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 14 maggio. Una rassegna di grande importanza nel calendario internazionale, classificata G4 ai fini del ranking mondiale e dunque determinante nel percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a segno, i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026: Maldini, Monna e Sollazzo guidano gli azzurriLa stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli... Trail, ecco gli azzurri convocati per gli Europei off roadDefinita la selezione italiana per la rassegna continentale di Kamnik, in Slovenia, in programma dal 5 al 7 giugno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Europei Taekwondo Monaco 2026: i convocati dell’Italia e le speranze di medaglia; Europei Taekwondo 2026: Alessio e Dell’Aquila guidano l’Italia a Monaco. Europei Taekwondo 2026: Alessio e Dell’Aquila guidano l’Italia a MonacoL'Italia si presenterà sul suolo tedesco con una delegazione di tredici atleti, composta da cinque donne e otto uomini. it.blastingnews.com