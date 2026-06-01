Eur aggressione choc in strada | pr picchiato fuori dal locale

Un uomo è stato picchiato con violenza mentre si trovava fuori dal locale Fiesta in via delle Tre Fontane, nell'area dell'Eur. L'aggressione è avvenuta sulla strada, vicino all'ingresso del locale, e non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'attacco o sull’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le eventuali indagini.

Pestato all'esterno del locale. Un uomo aggredito con violenza fuori dal Fiesta in via delle Tre Fontane. Una vicenda avvenuta tra sabato 30 e domenica 31 maggio sulla quale sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.Le indaginiGli investigatori stanno cercando di fare piena luce. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI

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