Aggressione choc in strada | ciclista massacrato di botte in strada da automobilista

Un uomo ha aggredito un ciclista di 51 anni in strada, dopo avergli rivolto un insulto. La scena si è conclusa con una violenta lite a calci e pugni, scatenata da un diverbio tra i due. L'automobilista, dopo aver sceso dall’auto, ha colpito ripetutamente il ciclista, che stava rientrando a casa in bicicletta. La vicenda si è verificata in un'area urbana e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.

"Che ca**o di problemi hai?" poi il pestaggio. Un uomo sceso dalla macchina aggredisce brutalmente un 51enne, che in bicicletta torna a casa. Un'aggressione di una violenza inaudita avvenuta il 22 aprile a Torvaianica intorno alle 20:40.Uomo picchiato da automobilistaLa vittima, commesso in un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Alessandro massacrato di botte in strada perché gay, svolta nel caso: arrestati tre minoriSono stati arrestati e hanno l'obbligo di restare in casa tre 17enni presunti autori di un'aggressione omofoba contro un ragazzo gay. Aggressione choc per strada: 20enne ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anniUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Aggressione choc in via Flaminia: Mi ha presa a pugni mentre portavo a spasso il cane. 49enne finisce in ospedale; Isola della Scala, aggressione choc in strada: denunciato per lesioni; Donna aggredita a Sondrio, il racconto choc del marito: Altri 30 secondi e sarebbe morta. Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeIl 56enne è stato attaccato in via di Novoli: ha perso molto sangue, non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un ufficiale della Croce rossa: Chiedeva aiuto, ho cercato di fermare l’emorragia. lanazione.it Isola della Scala, aggressione choc in strada: denunciato per lesioniMomenti di follia ieri pomeriggio a Isola della Scala: speronamento mirato contro una donna salvata dagli agenti della Locale ... veronaoggi.it Aggressione choc sul treno Foggia-Bari Individuati i responsabili: sono tutti minorenni facebook Aggressione choc in via Flaminia: «Mi ha presa a pugni mentre portavo a spasso il cane». 49enne finisce in ospedale x.com