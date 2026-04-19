Durante la registrazione di una puntata del programma Fuori dal coro a Trento, la troupe è stata colpita con bastonate e ha subito l’uso di spray al peperoncino. L’episodio ha avuto luogo in un contesto di protesta legata a un approfondimento sull’immigrazione trasmesso domenica 19 aprile su Retequattro. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma l’accaduto ha generato molte reazioni sui social e nei media locali.

Un ampio approfondimento sul tema immigrazione è al centro della puntata di domenica 19 aprile di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata affrontati recenti casi di cronaca che vedono coinvolti immigrati, come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l'aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. La trasmissione è andata anche a Massa, teatro di violenze continue per strada e dove i cittadini sono esasperati. Pochi giorni fa una baby gang di violenti ha ucciso Giacomo, davanti a suo figlio di 11 anni....🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fuori dal coro, l'aggressione choc: bastonate e spray al peperoncino contro la troupe a Trento

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