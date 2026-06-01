HBO ha annunciato che la serie Euphoria non avrà una quarta stagione e sarà conclusa con le tre stagioni già trasmesse. La produzione della serie si fermerà dopo la fine della terza stagione, senza ulteriori sviluppi. La decisione riguarda esclusivamente il futuro dello show e non sono previsti spin-off o nuovi episodi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’emittente, che ha confermato la chiusura della serie.

Euphoriadopo quest’ultima stagione, è pronta a chiudere per sempre i battenti. Sono cambiate tante cose dalla prima, da quandoJacob Elordi, Sydney SweeneyeZendayaerano quasi degli sconosciuti. Dopo il boom della prima stagione i tre sono riusciti ad avere un successo immenso e ad essere chiamati per tanti altri lavori, tanto che è stato difficile portare a termine la terza stagione. Cosìla decisione oggi annunciata da HBO era un po’ prevedibile:Euphoria non avrà una quarta stagione. In realtàZendayaaveva già lasciato intendere più volte questa cosa, proprio perché tra la seconda e la terza stagione,l’attrice ha avuto un successo immenso e ci sono voluti 4 anni per trovare dei momenti in cui fermarla per registrare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Euphoria non avrà un sequel: HBO annuncia la chiusura

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