La terza stagione di EUPHORIA dal 13 Aprile su Sky e HBO Max

Da aprile, la terza stagione di EUPHORIA sarà disponibile su Sky, NOW e HBO Max. La nuova stagione, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, vede nel cast Zendaya, vincitrice dell’Emmy®, e include tra le novità Sharon Stone e Rosalía. È stato diffuso il trailer ufficiale dell’atteso ritorno dello show, che ha già generato grande interesse tra i fan.

Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max con Sharon Stone e Rosalía tra le novità. Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW la terza. Logline della terza stagione: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male. Credits della terza stagione: creata, scritta, diretta e e prodotta come produttore esecutivo da Sam Levinson. I produttori esecutivi sono: Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - La terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Leggi anche: Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Euphoria - Stagione 3 | Trailer Ufficiale 2 | Sky Italia