HBO ha deciso di apportare modifiche a un trailer di Euphoria 3 dopo aver ricevuto commenti negativi riguardo a una scena considerata disturbante. La modifica riguarda alcuni fotogrammi digitalmente alterati nel video promozionale. La decisione arriva a seguito di numerose reazioni online che hanno messo in discussione la rappresentazione visiva di quella scena. La scelta di cambiare il trailer è stata comunicata dalla piattaforma di streaming.

La tv via cavo ha scelto di modificare digitalmente alcuni fotogrammi del video promozionale che hanno scatenato una polemica online. HBO ha dovuto modificare il trailer della stagione 3 di Euphoria dopo le numerose critiche rivolte a una scena con protagonista Sydney Sweeney contenuta nel video. In poche ore online è stata infatti cancellata la prima versione del filmato promozionale, sostituendola con una in cui i momenti al centro delle polemiche sono stati leggermente cambiati. La scena al centro delle polemiche Nel trailer della terza stagione di Euphoria dedicato agli eventi delle prossime puntate, si vedeva Cassie mentre posa per alcuni scatti fingendo di essere una bambina molto piccola, con tanto di ciuccio in bocca.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria 3: HBO modifica il trailer dopo le critiche a una scena 'disturbante' con Sydney Sweeney

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