Il creatore della serie HBO ha annunciato che la terza stagione rappresenta la conclusione dello show. La serie ha raccontato le vite di studenti delle superiori alle prese con droghe, sesso, identità, traumi, social media, amore e amicizia. La decisione di terminare la produzione è stata comunicata ufficialmente, confermando che non ci saranno ulteriori stagioni. La serie si è conclusa con questa stagione, senza ulteriori sviluppi previsti.

Euphor ia, la famosissima serie tv HBO, secondo la logline ufficiale, ha seguito “un gruppo di studenti delle scuole superiori mentre navigano in droghe, sesso, identità, traumi, social media, amore e amicizia”. Nella Stagione 3, dopo un salto temporale, “tutti lottano con la virtù della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male”. Adesso con il rilascio dell’ultimissimo episodio la terza stagione è ufficialmente conclusa. Dopo sette anni si chiude un’era. A parlarne è il cast in recenti interviste e il creatore che commenta la terza stagione come “la migliore dello show” ma anche la fine di tutto. Si chiude un cerchio. Dopo sette anni, tre stagioni e 26 episodi, Euophoria è ufficialmente finita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Euphoria 3, e adesso? Il creatore Sam Levinson conferma esser giunta la fine dello show

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'Euphoria' chiude: lannuncio del creatore e regista Sam Levinson

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