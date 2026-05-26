Il creatore di Euphoria ha spiegato che la decisione di includere la morte più shock della serie nell’episodio 7 è stata motivata dalla volontà di soddisfare le aspettative del pubblico. La scena è stata concepita in una mattina di sole, accompagnata dalla musica di Otis Redding e dall’immagine di un serpente a sonagli che si avvicina a un tubo d’aria. La scena ha rappresentato un momento cruciale e inatteso nello sviluppo della trama della stagione.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sulla terza stagione di Euphoria. In un'intervista esclusiva a Esquire, il creatore della serie HBO ha raccontato la genesi della sequenza più disturbante della sua creatura. L'idea del serpente è arrivata su un'autostrada di Los Angeles, un giorno di sole perfetto, con Otis Redding che usciva dai finestrini abbassati. «Mi è venuta questa immagine di un serpente a sonagli che si avvicina al tubo», ha detto Levinson. «Lui sbatte, il serpente sente il movimento nel terreno. E ho pensato: e se il serpente entra nel tubo e lui rimane intrappolato nella bara con il serpente?» Poi si è girato verso la moglie Ashley, produttrice della serie, e ha detto: «Credo di averla trovata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria 3, il creatore Sam Levinson spiega la morte shock dell'episodio 7: «Era quello che voleva il pubblico»

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Euphoria creator Sam Levinson explains why it was time to slow things down a little!

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