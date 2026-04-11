Il creatore della serie ha rivelato che aveva ideato una storia significativa per il personaggio di Fezco, con l’obiettivo di offrire supporto all’attore che interpretava Angus Cloud. La narrazione si concentrava sull’importanza di quel personaggio all’interno della serie, considerando la presenza di Cloud come centrale e desiderando contribuire al suo percorso. La serie si sviluppa in un momento di riflessione sulla perdita dell’attore.

Il creatore della serie ha raccontato che aveva pensato a una storia importante per il personaggio di Fezco per provare ad aiutare l'attore. La stagione 3 di Euphoria, in arrivo il 13 aprile sugli schermi di Sky, HBO Max e in streaming su NOW, avrebbe dovuto dare molto spazio a Fezco, il personaggio che era stato interpretato da Angus Cloud. L'attore, purtroppo, ha perso la vita nel luglio 2023 a causa di un'overdose di fentanyl, e il creatore dello show ha dovuto modificare radicalmente gli eventi al centro delle puntate inedite. Il progetto di Levinson Sam Levinson, intervistato dal New York Times, ha infatti spiegato come aveva provato a usare la serie Euphoria per aiutare l'attore: "Angus Cloud era la spina dorsale di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria 3, Sam Levinson: "Angus Cloud era una presenza centrale nella storia, volevo aiutarlo"

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Sam Levinson dedica Euphoria 3 agli attori scomparsi e parla della fine dello showLeggi su Sky TG24 l'articolo Sam Levinson dedica Euphoria 3 agli attori scomparsi e parla della fine dello show ... tg24.sky.it

Come Sam Levinson ha affrontato «scelte e conseguenze» per la terza stagione di ‘Euphoria’Per l'uscita della terza stagione, il creatore della serie riflette su Angus Cloud, l'addio di Labrinth, la produzione caotica della seconda e il fatto di spingere i suoi personaggi verso luoghi nuovi ... rollingstone.it

Con il salto temporale nella vita adulta, Sam Levinson libera i suoi personaggi dal liceo e li consegna a qualcosa di più oscuro e più vero. Addio sogni, la realtà è una sopravvivenza in bilico. - facebook.com facebook

Sam Levinson ha parlato del percorso emotivo verso la tanto attesa terza stagione, mentre il cast della fortunatissima serie targata HBO si è riunito per la prima volta dopo anni. Il racconto della première x.com