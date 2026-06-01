Il festival Etna Comics 2026 ha aperto i cancelli delle Ciminiere di Catania, attirando numerosi visitatori. Tra gli ospiti in programma ci sono il conduttore televisivo e il regista, oltre a un attore statunitense noto per ruoli cinematografici. La manifestazione trasforma la città in un punto di riferimento per la cultura pop, con eventi, incontri e spettacoli che coinvolgono pubblico di tutte le età.

«Lo spettacolo deve continuare»: il viaggio comincia qui. Etna Comics 2026 Catania a cura di Valentina Giua Catania, 01062026 Cari lettori di GBT Magazine, c’è un brivido che ti corre lungo la schiena quando varchi i cancelli de Le Ciminiere di Catania. È una magia fatta di inchiostro, pixel, risate e quel profumo inconfondibile di pagina che si sfoglia per la prima volta. Dopo l’edizione record del 2025 – oltre 100.000 presenze – la quattordicesima edizione del Festival internazionale di cultura pop ha raccolto il testimone e lo ha portato dritto verso il futuro con l’hashtag #showmustgoon. E che edizione, ragazzi: Etna Comics 2026 non ha solo aperto le porte; ha spalancato i cancelli di un’altra dimensione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - ETNA COMICS 2026: da Pippo Baudo a Matthew Modine, il festival che trasforma Catania nella capitale della cultura pop

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Etna Comics 2026 dedica a Pippo Baudo il manifesto della 14esima edizione ...

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Temi più discussi: Etna Comics 2026 al via, il festival internazionale del fumetto omaggia Pippo Baudo (e fra gli ospiti c'è anche Caparezza); Catania | L’Etna Comics 2026 si accende nel segno di Pippo Baudo; Etna Comics 2026, inizia la XIV edizione: in onore di Pippo Baudo; Catania, al via da oggi Etna Comics 2026.

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