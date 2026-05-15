Un attore noto a livello internazionale sarà presente a Catania per partecipare a Etna Comics 2026. L’atteso ospite speciale si è fatto conoscere per ruoli in film e serie televisive di successo, tra cui un celebre film di guerra e una serie di streaming. L’evento si svolgerà nella città siciliana, attirando appassionati e fan da diverse regioni. La presenza di questa star si aggiunge alle altre iniziative in programma, con l’obiettivo di offrire un’edizione ricca di incontri e spettacoli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una star internazionale arriverà a Catania. Sarà Matthew Modine uno dei protagonisti più attesi di Etna Comics 2026. L’attore americano parteciperà alla giornata conclusiva della quattordicesima edizione del festival, in programma martedì 2 giugno, regalando ai fan un appuntamento imperdibile tra cinema, televisione e cultura pop. Dai cult di Kubrick a Stranger Things. Nel corso della sua lunga carriera, Modine ha interpretato ruoli diventati iconici. Tra i più celebri c’è quello del soldato Joker nel film Full Metal Jacket, considerato uno dei capolavori assoluti del cinema di guerra. Negli ultimi anni ha conquistato una nuova generazione di spettatori grazie al personaggio del dottor Martin Brenner nella serie Netflix Stranger Things, creata da Matt Duffer e Ross Duffer. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Matthew Modine ospite speciale di Etna Comics 2026: da “Full Metal Jacket” a “Stranger Things”

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