Per l'edizione 2026 di Etna Comics, il manifesto ufficiale sarà dedicato a Pippo Baudo, figura significativa della televisione italiana. La scelta si inserisce nella tradizione di celebrare personaggi che hanno segnato il panorama culturale nazionale. La manifestazione, che si svolgerà prossimamente, ha annunciato questa dedica come parte della sua identità visiva per l'evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il volto simbolo della nuova edizione. Per l’edizione 2026 di Etna Comics, il manifesto ufficiale sarà dedicato a Pippo Baudo, icona della televisione italiana. L’immagine scelta lo ritrae con il celebre sorriso e le braccia aperte, una posa entrata nell’immaginario collettivo e oggi trasformata nel simbolo della manifestazione. Appuntamento alle Ciminiere di Catania. Il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2026 negli spazi de Le Ciminiere, a Catania. Dopo il tributo dello scorso anno a Franco Battiato, l’organizzazione ha scelto di celebrare un’altra figura profondamente legata alla cultura italiana e siciliana.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Etna Comics 2026 rende omaggio a Pippo Baudo con il manifesto ufficiale

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